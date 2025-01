Pensioenfondsen ontstemd over plannen NSC: wordt onbetaalbaar

DEN HAAG (ANP) - De wijzigingen die NSC voorstelt aan de nieuwe pensioenwet zijn onuitvoerbaar en onbetaalbaar, zegt de koepelvereniging voor pensioenfondsen. De regeringspartij wil onder andere dat werkenden en pensioengerechtigden mogen stemmen over de vraag of hun pensioenfonds overstapt naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarmee wordt de in 2023 aangenomen wet die de pensioenhervorming regelt feitelijk afgebroken, stelt de Pensioenfederatie.

"Wij zijn in algemene zin zeer kritisch op telkens nieuwe voorstellen, die het fundament van de pensioenhervorming raken", reageert voorzitter Ger Jaarsma van de Pensioenfederatie op de plannen die NSC dinsdagochtend onthulde.

Volgens Jaarsma zorgen wijzigingen aan de pensioenwet ervoor dat fondsen en sociale partners zoals werkgevers en vakbonden veel werk opnieuw moeten doen. Dat leidt "onherroepelijk tot vertraging en flink hogere kosten voor pensioenfondsen", zegt de Pensioenfederatie-voorzitter. Hij vindt het nog onduidelijk hoe NSC die kosten wil opvangen.