Persoon doodgestoken in woning Tilburg, twee mensen aangehouden

door anp
dinsdag, 26 mei 2026 om 9:38
TILBURG (ANP) - Bij een steekpartij in een huis aan de Tilburgse Trouwlaan is in de nacht van maandag op dinsdag een persoon overleden. Dat meldt de politie. De twee andere bewoners zijn aangehouden.
De eerste melding van het steekincident kwam even voor 02.00 uur binnen. Hulpdiensten, waaronder een traumateam, gingen daarop naar de woning. Ondanks medische zorg overleed één van de bewoners ter plaatse.
De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht van het incident, maar volgens de politie is nog veel onduidelijk. De omgeving van de woning is in het belang van het onderzoek afgezet.
