Petitie NTR voor behoud van omroep

HILVERSUM (ANP) - De NTR is een petitie begonnen voor het behoud van de omroep. "Alsof je het hart uit de publieke omroep haalt", luidt de oproep. Minister Eppo Bruins (Media) maakte vrijdag bekend dat de NTR verdwijnt bij de hervorming van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). De taken van de NTR blijven wel bestaan, maar worden ondergebracht in de vier of vijf omroephuizen waarin Bruins alle omroepen wil onderbrengen.

"We begrijpen dat de minister op zoek is naar een helder omroepbestel en alle geluiden wil borgen", aldus de omroep. "Maar het opheffen van de NTR en het versnipperen van haar taak is géén oplossing. De neutrale programmering van de NTR hoort niet thuis bij omroepen met een missie."

De petitie is maandag kort na de lancering zo'n 700 keer ondertekend. De NTR is verantwoordelijk voor programma's als Nieuwsuur (samen met de NOS), Het Klokhuis, het Sinterklaasjournaal, Het Verhaal van Nederland en Andere Tijden.

NTR-directeur Lucas Goes reageerde vrijdag vol ongeloof op het voornemen van minister Bruins om de omroep te beëindigen. Het nieuws kwam "als donderslag bij heldere hemel", aldus Goes. "We waren in de veronderstelling dat de NTR in het nieuwe bestel in een nieuw te vormen taakhuis een plek zou krijgen."