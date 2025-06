Peuter (2) stikt in kers voor ogen van ouders, hoe te handelen bij verstikking?

In het Italiaanse Revine Lago, een klein dorpje in de provincie Treviso, is zaterdagavond een meisje van slechts twee jaar en vier maanden oud gestorven. Ze stikte tijdens het eten van een kers, pal voor de ogen van haar ouders.

Het stuk fruit schoot bij Viviana Maria Barel in het verkeerde keelgat. Een buurvrouw, die verpleegkundige is, snelde toe en begon met reanimatie. Niet veel later arriveerden de hulpdiensten. Maar de toestand van het meisje was al kritiek. Ze werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze ondanks alle inspanningen overleed.

Volgens lokale media was het drama niet te wijten aan onoplettendheid, maar aan een 'fatale samenloop van omstandigheden'. De kers schoot in haar luchtpijp en blokkeerde haar ademhaling.

Gevaarlijke hapjes

Verstikking komt vaker voor dan men denkt, vooral bij jonge kinderen. “Kersen, druiven, aardbeien, meloen, grote stukken vlees of charcuterie, en ook gedroogd fruit, dat hard en moeilijk te kauwen is”, waarschuwt spoedarts Claudia Bondone uit Turijn. Zij raadt ouders aan om dergelijk voedsel altijd onder toezicht aan kinderen te geven en het bovendien klein te snijden of goed te pletten.

Het probleem ontstaat wanneer een stukje voedsel de luchtweg afsluit. Vaak kan hoesten het euvel nog verhelpen, maar als het voorwerp muurvast zit, telt elke seconde.

Wat te doen bij verstikking?

Volgens kinderarts Pierantonio Santuz van het ziekenhuis in Verona is het cruciaal om de juiste handelingen te kennen en vooral te weten wanneer je moet ingrijpen.

“Zolang de persoon nog kan hoesten en ademen moet je niets doen, omdat je het erger kunt maken”, legt hij uit. “Maar als hij of zij niet meer kan hoesten, spreken of ademen, de handen naar de keel brengt en blauw wordt, moet je onmiddellijk ingrijpen. Het is dan een kwestie van enkele tientallen seconden.”

Hoe te handelen bij baby's

Bij jonge kinderen onder de twee jaar is er een specifieke aanpak vereist: “Baby’s tot 1 à 2 jaar leg je met hun buik op het bovenbeen van de hulpverlener, je houdt hun kaak met één hand vast en met de andere geef je vijf rugslagen, die dienen als kunstmatige hoest. Als het kind niets uitspuugt en nog niet vrij kan ademen, duw je vijf keer op de borstkas, zoals bij hartmassage. Dit wissel je af tot het probleem is verholpen.”

Heimlichgreep voor oudere kinderen en volwassenen

Voor kinderen ouder dan twee jaar en volwassenen is de klassieke Heimlichgreep nog steeds de effectiefste methode. Santuz: “Je buigt hem of haar iets voorover en geeft slagen op de rug. Als dit niet helpt, draai je de persoon om en pas je de Heimlichgreep toe.”

“Met de vuisten, één over de ander, geef je vijf snelle drukbewegingen tussen navel en borstbeen, zodat je buikcompressies uitvoert”, aldus Santuz. “Ook hierbij wissel je af: vijf slagen op de rug en vijf buikcompressies.”