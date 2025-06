NVWA waarschuwt voor Afrikaanse varkenspest in Duitsland

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor oprukkende Afrikaanse varkenspest in Duitsland. De autoriteit roept diertransporteurs op extra scherp te zijn op hygiëne. Inmiddels is de dierziekte aangetroffen op zo'n 150 kilometer van de grens met Nederland, in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijke dierziekte die bij de oosterburen al is gevonden bij wilde zwijnen en bij gehouden varkens. Via transport kan de ziekte zich verspreiden over grote afstanden. De NVWA controleert daarom extra streng op de reinigingsprotocollen die gelden bij varkenshouderijen, slachterijen en transporteurs.

AVP komt momenteel niet voor in Nederland. Veehouders die vermoeden dat hun dieren de ziekte hebben, zijn verplicht dit te melden. De ziekte is vaak dodelijk voor varkens.