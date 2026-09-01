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Pezeshkian bedankt Poetin voor Russisch standpunt in Iranoorlog

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 15:00
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BISJKEK (ANP/RTR/AFP) - De Iraanse president Masoud Pezeshkian heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin bedankt voor het standpunt van Rusland in de Iranoorlog. Hij zei dat Moskou en Teheran samen weerstand kunnen bieden aan het "unilateralisme" van de Verenigde Staten.
De twee ontmoetten elkaar dinsdag aan de zijlijn van de Shanghai-samenwerkingsorganisatie (SCO) in Kirgizië. Het was de eerste keer dat ze elkaar zagen sinds de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten en Israël eind februari begon. Poetin verklaarde in Bisjkek dat zijn land het Iraanse volk steunt in hun strijd voor hun eigen belangen.
"We waarderen uw standpunten in elke fase, zowel in de periode waarin werd gevochten en sprake was van agressie als onder normale omstandigheden waarin de VS sancties tegen ons oplegden bij de Verenigde Naties en op andere internationale fora, en danken u daarvoor", zei Pezeshkian tegen Poetin.
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