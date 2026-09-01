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YouTube Shopping strikt Amazon als nieuwe partner

Economie
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 14:55
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MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - YouTube heeft webwinkelconcern Amazon gestrikt als zijn nieuwste partner voor YouTube Shopping. YouTube-contentmakers kunnen voortaan eenvoudig Amazon-producten taggen in hun video's en livestreams. Hiermee sturen ze hun volgers dan rechtstreeks naar de enorme wereldwijde marktplaats.
"Video heeft de manier waarop mensen winkelen compleet veranderd", betoogt Travis Katz, hoofd van YouTube Shopping. "Vroeger keken we naar etalages. Vandaag de dag bladeren mensen door video's."
Toen het winkelen op YouTube vier jaar geleden begon, bestond de ervaring voornamelijk uit internetsterren die merchandise verkochten aan fans via links in de videobeschrijving of de reacties. Maar inmiddels doen ruim 1 miljoen YouTubers mee aan het winkelprogramma.
YouTube Shopping geniet daarmee nog niet dezelfde populariteit als concurrent TikTok Shop. TikTok sloot twee jaar geleden al een deal met Amazon.
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