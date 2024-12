PFAS gevonden bij stortplaats in Eerbeek waar staalslakken liggen

ARNHEM (ANP) - De provincie Gelderland heeft verhoogde concentraties PFAS aangetroffen in het grondwater rond een voormalige stortplaats in Eerbeek. De concentraties liggen volgens de provincie weliswaar onder de risicowaarden van het RIVM, maar toch is het advies om het water niet te gebruiken voor de besproeiing van gewassen en om te drinken. Aanvullend onderzoek, ook in de omgeving van het terrein, moet uitwijzen hoe groot het probleem is.

Omwonenden en actiegroepen maken zich al langer zorgen om de situatie in Eerbeek, omdat daar meer dan 230.000 ton aan staalslakken ligt. Staalslakken, de steenachtige resten die ontstaan bij de productie van staal bij Tata in IJmuiden, worden onder meer als opvulling gebruikt bij bouwprojecten. In Eerbeek (gemeente Brummen) liggen de brokjes sinds 2019 als afdekmateriaal over het afval van lokale papierfabrieken, die onder meer waterafstotend papier maakten dat PFAS kan bevatten. Bovenop de uitgestrekte bult zijn ongeveer 17.000 zonnepanelen geplaatst.

Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) kunnen onvoldoende afgedekte staalslakken negatieve effecten hebben op het milieu als ze in contact komen met water. Dan komen schadelijke stoffen vrij, iets wat volgens de omgevingsdienst ook op de stortplaats in Eerbeek gebeurt.