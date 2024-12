Erev Rav vindt conclusie Amnesty over genocide 'onvermijdelijk'

DEN HAAG (ANP) - De conclusie van Amnesty International dat Israël zich schuldig maakt aan genocide in Gaza, is "na veertien maanden van aanhoudende aanvallen en bloedbaden in Gaza, met een ongekend verlies aan mensenlevens en verwoesting van maatschappelijke infrastructuur onvermijdelijk". Dat meldt de Joodse antizionistische organisatie Erev Rav naar aanleiding van het rapport van de mensenrechtenorganisatie.

"Als Joods anti-zionistisch collectief was ons vanaf het begin al duidelijk dat de staat Israël hier een genocide pleegt", meldt Erev Rav. "De recente ontwikkelingen, waarbij inwoners van Noord-Gaza gedwongen worden verdreven zodat het gebied kan worden herbevolkt door Israëlische kolonisten, laten geen ruimte voor twijfel - het gaat om genocide, etnische zuivering en vele andere grove misdaden tegen de menselijkheid."

De antizionistische organisatie roept internationale organisaties, staten, lokale instanties en gemeenschappen op actie te ondernemen om Israël onder druk te zetten om zich terug te trekken uit de Gazastrook. Ook wil Erev Rav dat degenen die verantwoordelijk zijn voor de misdaden worden vervolgd. "Nooit meer is nu. Nooit meer geldt voor iedereen", aldus de organisatie.