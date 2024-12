Dressuuramazone Dujardin jaar geschorst voor slaan paard

LAUSANNE (ANP/AFP) - De Federatie voor Paardensport (FEI) heeft dressuuramazone Charlotte Dujardin voor een jaar geschorst. De 39-jarige Britse, die eerder zes olympische medailles won, was al voorlopig geschorst voor een half jaar omdat ze de regels voor het paardenwelzijn had overtreden. Dujardin kreeg de voorlopige straf in juli, nadat een video was verspreid waarop te zien is dat ze tijdens een trainingssessie een paard slaat met een zweep.

De dressuuramazone had zich vlak voor aanvang van de Olympische Spelen teruggetrokken van de Spelen in Parijs. De schorsing is met terugwerkende kracht in juli van dit jaar ingegaan. Vanaf juli volgend jaar mag ze weer deelnemen aan wedstrijden.