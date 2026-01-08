ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Piek in Zuid-Holland: meeste zout gestrooid in vijf jaar

Samenleving
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 16:31
anp080126157 1
DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft in een week tijd bijna 2,4 miljoen kilo zout gestrooid op provinciale wegen en fietspaden, de grootste hoeveelheid in zeker vijf jaar. Sinds de eerste 'strooidag' van deze winter (23 december) gaat het in totaal al om bijna 3 miljoen kilogram. Vorige winter reden de provinciale strooiwagens 2,23 miljoen kilo zout uit, in 2023-2024 was dat 1,81 miljoen kilo (1810 ton).
Zuid-Holland gebruikt vijftig strooiwagens, die in ruim twee weken tijd gezamenlijk al ruim 100.000 kilometer hebben gereden. Bij flinke sneeuwval, zoals in de afgelopen dagen, zet de provincie extra materieel in om grote verkeerspleinen en kruispunten schoon te maken. Zo'n 100 tot 150 medewerkers zorgen ervoor dat 530 kilometer aan provinciale wegen, 370 kilometer aan fietspaden, 140 kilometer parallelwegen en 40 kilometer aan busbanen worden gestrooid.
Volgens een woordvoerder heeft Zuid-Holland ook na de overvloedige sneeuwval en het vele strooien nog "meer dan genoeg" zout in de depots liggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

ANP-526829832

Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

200283208_m

Waarom je je vaatwasser níet ’s nachts moet laten draaien (en wat het je kan kosten)

Loading