Piek in Zuid-Holland: meeste zout gestrooid in vijf jaar

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland heeft in een week tijd bijna 2,4 miljoen kilo zout gestrooid op provinciale wegen en fietspaden, de grootste hoeveelheid in zeker vijf jaar. Sinds de eerste 'strooidag' van deze winter (23 december) gaat het in totaal al om bijna 3 miljoen kilogram. Vorige winter reden de provinciale strooiwagens 2,23 miljoen kilo zout uit, in 2023-2024 was dat 1,81 miljoen kilo (1810 ton).

Zuid-Holland gebruikt vijftig strooiwagens, die in ruim twee weken tijd gezamenlijk al ruim 100.000 kilometer hebben gereden. Bij flinke sneeuwval, zoals in de afgelopen dagen, zet de provincie extra materieel in om grote verkeerspleinen en kruispunten schoon te maken. Zo'n 100 tot 150 medewerkers zorgen ervoor dat 530 kilometer aan provinciale wegen, 370 kilometer aan fietspaden, 140 kilometer parallelwegen en 40 kilometer aan busbanen worden gestrooid.

Volgens een woordvoerder heeft Zuid-Holland ook na de overvloedige sneeuwval en het vele strooien nog "meer dan genoeg" zout in de depots liggen.