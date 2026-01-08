Wapenmakers stijgen op Wall Street na verhoging defensiebudget

NEW YORK (ANP) - De grote Amerikaanse defensiebedrijven gingen donderdag flink omhoog op de beurzen in New York. Beleggers verwerkten de oproep van de Amerikaanse president Donald Trump om het budget voor militaire uitgaven flink te verhogen. Volgens Trump moet het defensiebudget voor 2027 niet 1 biljoen dollar, maar 1,5 biljoen dollar (1500 miljard dollar) zijn zodat de Verenigde Staten een 'droomleger' kunnen opbouwen. Het budget is aanzienlijk hoger dan de ongeveer 1 biljoen dollar die het Congres voor dit jaar heeft goedgekeurd.

De flinke budgetverhoging moet volgens Trump betaald worden uit gelden verkregen uit de importtarieven die hij landen wereldwijd heeft opgelegd. De stap komt enkele dagen na de Amerikaanse aanval op Venezuela, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen werd genomen, en nieuwe dreigementen van Trump om Groenland af te pakken van NAVO-lid Denemarken.

Wapenfabrikanten als RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics en Kratos Defense stegen tot meer dan 15 procent.