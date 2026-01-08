ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Wapenmakers stijgen op Wall Street na verhoging defensiebudget

Economie
door anp
donderdag, 08 januari 2026 om 15:53
anp080126152 1
NEW YORK (ANP) - De grote Amerikaanse defensiebedrijven gingen donderdag flink omhoog op de beurzen in New York. Beleggers verwerkten de oproep van de Amerikaanse president Donald Trump om het budget voor militaire uitgaven flink te verhogen. Volgens Trump moet het defensiebudget voor 2027 niet 1 biljoen dollar, maar 1,5 biljoen dollar (1500 miljard dollar) zijn zodat de Verenigde Staten een 'droomleger' kunnen opbouwen. Het budget is aanzienlijk hoger dan de ongeveer 1 biljoen dollar die het Congres voor dit jaar heeft goedgekeurd.
De flinke budgetverhoging moet volgens Trump betaald worden uit gelden verkregen uit de importtarieven die hij landen wereldwijd heeft opgelegd. De stap komt enkele dagen na de Amerikaanse aanval op Venezuela, waarbij de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen werd genomen, en nieuwe dreigementen van Trump om Groenland af te pakken van NAVO-lid Denemarken.
Wapenfabrikanten als RTX, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics en Kratos Defense stegen tot meer dan 15 procent.
loading

POPULAIR NIEUWS

197861320 l normal none

Welke hondenrassen leven het langst? Welke zijn het gezondst?

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 05.52.02

Jack van Gelder afgedankt

64807d0b-9645-4323-9965-223383441c7b

Waarom Amerika niet zonder Europa kan

Scherm­afbeelding 2026-01-08 om 06.28.34

Dit is de vraag die recruiters stellen om je emotionele intelligentie te testen

224043468-34f54891-6d4d-4277-a438-fb90b28a99f9

Toen haar bar afbrandde ging de manager er vandoor met de volle kassa

ANP-526829832

Experts noemen vijf verrassende bronnen van microplastics in je eten

Loading