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Piloot waarschuwde voor hoge snelheid vlak voor crash in Miami

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 3:00
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WASHINGTON (ANP/RTR) - In de laatste minuut en 42 seconden voordat het vrachtvliegtuig van Amazon Prime Air zondag in Miami van de landingsbaan schoot, maakte een van de piloten meerdere keren een opmerking over de te hoge snelheid tegen de andere piloot. Dat meldt de National Transportation Safety Board (NTSB) op basis van de stemopname van de cockpit.
Ook klonk meerdere keren de waarschuwing "te laag, terrein". Er kwam geen consistente mondelinge reactie van de andere piloot, aldus de NTSB. Bij het incident raakte het toestel meerdere voertuigen, met vijf doden en vijf gewonden als gevolg.
Vijftien seconden voor het einde van de cockpitopname riep een van de piloten op om de landing af te breken. De motor werd opgevoerd, alsof het vliegtuig een doorstart wilde maken, maar een paar seconden later werd die poging afgebroken.
De NTSB onderzoekt wat er precies is gebeurd en heeft de piloten ondervraagd. Er is niet bekendgemaakt welke piloot wat zei op de opname.
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