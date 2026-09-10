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WSJ: Trump gewaarschuwd dat oorlog Iran nog lang kan duren

Samenleving
door anp
donderdag, 10 september 2026 om 2:58
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WASHINGTON (ANP/RTR) - De Iranoorlog zou tot aan het einde van Donald Trumps presidentschap kunnen voortduren. Daarvoor waarschuwden hoge adviseurs van het Witte Huis, onder wie vicepresident JD Vance en minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, de president tijdens besloten gesprekken. Dat meldde de Wall Street Journal woensdag op basis van Amerikaanse functionarissen.
Terwijl Trump woensdag stelde dat de oorlog met Iran na de tussentijdse verkiezingen in november direct zal eindigen, omdat Iran de oorlog niet meer kan volhouden, kreeg hij achter gesloten deuren andere informatie te horen. In het Oval Office en de Situation Room vertelden adviseurs de president dat Teheran zich kan blijven verzetten tegen Amerikaanse druk en het conflict daardoor mogelijk tot na de inauguratie van een nieuwe president in januari 2029 kan duren, aldus de Wall Street Journal.
Het Witte Huis heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar van persbureau Reuters.
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