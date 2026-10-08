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Pionier van Apollo-software Margaret Hamilton is overleden

Samenleving
door anp
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CAMBRIDGE (ANP) - Margaret Hamilton, de baanbrekende onderzoekster die hielp het vakgebied software-engineering te creëren en wier code de Apollo-astronauten van NASA op de maan liet landen, is overleden. Dat melden diverse Amerikaanse media, waaronder CNN. Ze werd 90 jaar.
Hamilton ging in 1959 bij de universiteit MIT aan de slag en bleef er tot halverwege de jaren zeventig werken. In die tijd leidde ze de Software Engineering Division van het MIT Instrumentation Laboratory. Die afdeling kreeg in 1961 een contract van NASA binnen. Uiteindelijk stond ze aan het hoofd van een team van honderd ingenieurs dat de software ontwierp voor de Apollo-missies van NASA.
Dankzij haar werk geldt Hamilton ook als een van de grondleggers van software-engineering, een term die zij zelf bedacht. In 2016 ontving Hamilton uit handen van president Barack Obama de Presidential Medal of Freedom voor haar bijdrage aan de wetenschap en de ruimtevaart.
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