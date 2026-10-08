VS voeren eerste doodstraf uit sinds mislukte executie Pike

HUNTSVILLE (ANP/AFP) - Een 46-jarige Amerikaan is woensdag met een dodelijke injectie geëxecuteerd. Het is de eerste executie sinds de mislukte executie van Christa Pike in Tennessee, een week eerder.

De executie van Jamaal Howard in Texas, die ter dood was veroordeeld voor de moord op een winkelbediende tijdens een overval in 2000, was de 30e in de Verenigde Staten dit jaar.

Pike zou vorige week geëxecuteerd worden, maar dat mislukte nadat ze twee dodelijke injecties toegediend had gekregen. Na de mislukte poging werd ze naar het ziekenhuis gebracht. Ze is inmiddels bij kennis en aanspreekbaar, nadat ze eerder aan de beademing lag.