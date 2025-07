Files verwacht door vakanties, evenementen en werkzaamheden

DEN HAAG (ANP) - Het wordt komend weekend opnieuw druk op wegen in Nederland en populaire Europese vakantielanden. Een combinatie van vertrekkend vakantieverkeer, lokale drukte door evenementen en wegwerkzaamheden leidt vanaf vrijdagmiddag tot files, verwacht de verkeersinformatiedienst van de ANWB. Vrijdag begint in de regio Noord de zomervakantie, die in de regio Zuid begon een week eerder.

De meeste vertraging is er vrijdagmiddag op Brabantse en Gelderse wegen en bij Duitse grensovergangen. Ook rond Amsterdam wordt het druk. Vanaf zaterdag is de Tweede Coentunnel richting Zaanstad gedurende negen weken dicht voor onderhoud. Ook wordt vanaf vrijdag anderhalve maand gewerkt aan de A4 tussen de knooppunten De Hoek en Burgerveen bij Schiphol. Daar zijn minder en smallere rijstroken beschikbaar. De gemeente Amsterdam en Rijkswaterstaat waarschuwden eerder al voor "extreme hinder".

Ook evenementen als Bospop bij Weert en North Sea Jazz in Ahoy Rotterdam kunnen lokaal tot vertraging leiden.