DE BILT (ANP) - In Limburg kan het zaterdagavond plaatselijk tot een stevige onweersbui komen. Daarbij valt veel regen in korte tijd, waardoor tunnels en kelders kunnen onderlopen. In de heuvels is er een klein risico op modderstromen. Door plotselinge windstoten kan er enige overlast ontstaan voor buitenactiviteiten, waarschuwt het KNMI.

Aan het eind van de avond worden de buien minder zwaar en verdwijnt het risico op overlast.