Kickbokser Ben Saddik moet met diepe wond in scheenbeen opgeven

ROTTERDAM (ANP) - Voor Jamal Ben Saddik is het honderdste gala van kickboksorganisatie Glory in een enorme deceptie geëindigd. Hij moest opgeven in zijn eerste gevecht tegen de Fransman Sofian Laïdouni op een toernooi voor zwaargewichten. De Belg, uitkomend voor Marokko, had een grote snee in een scheenbeen opgelopen. Hij mocht niet meer verder van de arts.

Ben Saddik was een van de grote publiekstrekkers van het toernooi in een volgepakt Rotterdam Ahoy. Hij moest tweemaal winnen om zich te plaatsen voor de finaleronde van het toernooi in december. Ben Saddik is ook een van de grote rivalen van Rico Verhoeven die later op zaterdag zijn wereldtitel verdedigt tegen de Rus Artem Vakhitov. Ben Saddik verloor tweemaal een gevecht om de wereldtitel van Verhoeven, maar verweet de Brabander vrijdag dat hij niet altijd tegen de sterkste tegenstanders vecht.

Ben Saddik had begrip voor de beslissing van de arts. "Ik had verder kunnen vechten, maar dat was niet gezond geweest", zei hij. "Nu naar het ziekenhuis en deze wond laten hechten. Hopelijk ben ik snel weer terug."