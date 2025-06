Van Vroonhoven wil geen lijsttrekker van NSC worden

DEN HAAG (ANP) - Nicolien van Vroonhoven wil niet de lijsttrekker worden van NSC, schrijft zij op X. Van Vroonhoven was partijleider nadat oprichter Pieter Omtzigt de Haagse politiek had verlaten vanwege een aanhoudende burn-out. Van Vroonhoven blijft voorlopig wel in de Tweede Kamer.

Gegadigden hebben tot en met zaterdagnacht om zich te kandideren voor het lijsttrekkerschap. Kamerlid Diederik Boomsma, eerder fractievoorzitter van het CDA in de Amsterdamse gemeenteraad, heeft in ieder geval al kenbaar gemaakt lijsttrekker te willen worden. Boomsma wil met NSC een "sociaal-conservatieve koers" gaan varen, meldde hij eerder op X.

Het is nog niet bekend of andere kandidaten zich hebben gemeld. NSC opende eerder deze week de vacature voor het lijsttrekkerschap. De partij zoekt een "charismatische en inspirerende leider" die "communicatief ijzersterk" is.

In de peilingen gaat het niet goed met NSC. Bij de vorige Kamerverkiezingen haalde de partij van Omtzigt nog twintig zetels. Nu wordt NSC gemiddeld gepeild op nul tot twee zetels.