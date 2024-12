Plant een Olijfboom: genocide in Gaza is al jaar overduidelijk

DEN HAAG (ANP) - Organisatie Plant een Olijfboom, die zich inzet voor de rechten van de Palestijnen, noemt het "goed dat onderzoeken onderbouwen wat al meer dan een jaar overduidelijk is". "Wat in Gaza gebeurt wordt niet voor niets omschreven als de meest gedocumenteerde genocide die live te volgen is op onze beeldschermen", zegt directeur Esther van der Most naar aanleiding van een rapport van Amnesty International. Daarin staat dat Israël zich schuldig maakt aan genocide op de Palestijnse bevolking in de Gazastrook.

"Het is ook niet het eerste rapport waarin genocide wordt vastgesteld", aldus Van der Most. Ze zegt dat Plant een Olijfboom dagelijks de beelden toont die "de onmenselijke uitroeiingscampagne, aangemoedigd door het Israëlische regime" laten zien. Volgens de directeur laten Palestijnse journalisten zien hoe er "letterlijk niets van Gaza én van Palestijnse lichamen overblijft, terwijl ook zijzelf worden vermoord en de wereld stil is over dit alles". "We zien zelfs dat onze eigen overheid alles in het werk stelt om deze genocide wit te wassen en te steunen. Genocide dient niet bewezen te worden, genocide dient te worden voorkomen. En wij, als mensheid, falen in alle talen."