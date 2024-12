ACM: donatieplatforms waren onduidelijk over kosten

DEN HAAG (ANP) - Zeven donatieplatforms, waaronder GoFundMe, hebben consumenten niet duidelijk geïnformeerd over de kosten die zij rekenen. Dat meldt de Autoriteit Consument & Markt (ACM), die de afgelopen periode veel meldingen heeft gekregen van consumenten over donatieplatforms. De onlineplatforms, waarop mensen een actie kunnen starten om geld in te zamelen voor een persoonlijk, maatschappelijk of liefdadigheidsdoel, gaan voortaan duidelijker vermelden welk bedrag ze van de donatie inhouden.

Mensen die een inzamelingsactie startten, dachten dat het platform geen kosten zou rekenen en ontdekten pas later dat een percentage van de gedoneerde bedragen werd ingehouden. "Als je een inzamelingsactie start, bijvoorbeeld voor de behandeling van een ernstig ziek familielid, wil je zoveel mogelijk geld ophalen. Als dan blijkt dat een deel van het geld achterblijft op het platform zonder dat je dat was verteld, ben je teleurgesteld", aldus directeur consumenten bij de ACM Edwin van Houten.

Naast GoFundMe hebben ook Doneeractie, Doneerveilig, Geef.nl, Getfunded, Steunactie en Whydonate de informatie hierover na actie van de marktwaakhond verduidelijkt.