Plaquette eert oppositieleider Navalny bij ambassade Rusland

Samenleving
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 12:54
anp081125090 1
DEN HAAG (ANP) - Tegenover de Russische ambassade in Den Haag is een plaquette geplaatst voor de Russische oppositieleider Aleksej Navalny, die vorig jaar overleed. De Haagse wethouder Robert Barker heeft die zaterdag onthuld, samen met de weduwe van de dissident. Het plaatje is op een bank geschroefd. In het Nederlands, Engels en Russisch staat erop: "Aleksej Navalny (1976-2024), gestorven voor vrijheid".
Navalny was een bekende tegenstander van de Russische president Vladimir Poetin. Hij plaatste onder meer filmpjes over corruptie en zelfverrijking van de machthebbers. In 2020 werd hij vergiftigd met de stof novitsjok. Hij kon in Berlijn daarvan herstellen. In januari 2021 keerde Navalny terug naar Moskou. Direct na aankomst op het vliegveld werd hij opgepakt. Hij kwam nooit meer vrij. Begin vorig jaar stierf Navalny onder verdachte omstandigheden in een afgelegen strafkolonie in Siberië.
De ambassade staat aan de Andries Bickerweg. Tienduizenden mensen ondertekenden vorig jaar een petitie om de straat te vernoemen naar Navalny. De gemeente wees dat af en koos in plaats daarvan voor de plaquette.
