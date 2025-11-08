VVD overweegt politici deel inkomen te laten afstaan aan partij

DEN HAAG (ANP) - De VVD overweegt haar eigen politici een deel van hun inkomen te laten afstaan aan de partij. Dat staat in een 'dilemmastuk' dat op een ledenvergadering in december aan bod komt. Als er een besluit over wordt genomen, is dat pas in het voorjaar, zegt een VVD-woordvoerder.

De kosten voor campagnes nemen toe, staat in het stuk waar De Telegraaf over berichtte. "Landelijke verkiezingen volgen elkaar in steeds hoger tempo op." Tegelijkertijd vallen de inkomsten tegen omdat de aanwas van nieuwe leden tegenvalt en omdat de VVD zetels heeft verloren. "De continuïteit van onze partij staat onder druk."

In een bijlage noemt de VVD een bijdrage van 3,5 procent van het bruto-inkomen. Een deel daarvan zouden de ambtsdragers ook weer van de belasting mogen aftrekken. Een wethouder van een middelgrote gemeente zou er onder de streep ongeveer 2800 euro per jaar op achteruitgaan, rekent de partij voor. Ook Tweede Kamerleden zouden volgens het stuk moeten bijdragen.

150 euro aan contributie

Andere partijen vragen ook al afdrachten van politici. Het bekendst is de afdracht van de SP, die het hele inkomen van Tweede Kamerleden vraagt en een modaal salaris terugbetaalt.

VVD'ers betalen jaarlijks 150 euro aan contributie, een relatief hoog bedrag waar leden over klagen. Tegelijkertijd heeft de partij naar eigen zeggen "fors bezuinigd", onder meer door borrels te schrappen en door vergaderingen vaker op het partijkantoor te houden. Een bijdrage van 3,5 procent zou de VVD naar schatting ongeveer 2 miljoen euro per jaar opleveren.

"Wat we voorstellen past eigenlijk niet binnen het liberale uitgangspunt van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid", schrijft het VVD-bestuur. "Toch zien we dat veel andere middenpartijen dit al jarenlang doen en daarmee hun verenigingsfinanciën duurzamer hebben gemaakt."