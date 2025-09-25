Pleegouders haken af, voelen zich van kastje naar muur gestuurd

UTRECHT (ANP) - Pleeggezinnen krijgen geen goede ondersteuning, ze worden vaak door hulpverleners bij zorginstellingen van het kastje naar de muur gestuurd. Daardoor haken steeds meer mensen af, "hun grens is bereikt", zegt directeur Remco Oosterhoff van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP).

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV) constateren donderdag dat er niet goed zicht is op de veiligheid van pleegkinderen. Ook werken organisaties niet goed met elkaar samen. Oosterhoff herkent dat. "Er is veel wisseling van begeleiders. In overleggen word je niet serieus genomen. Het is onduidelijk bij wie je moet zijn. We voelen ons soms een roepende in de woestijn."

Pleegkinderen hebben het sowieso al moeilijk, benadrukt Oosterhoff. "Uithuisplaatsing is altijd traumatisch. Voor een kind is het fijn als het pleeggezin dan een stabiele omgeving is. Een vaste begeleider kent de ingewikkeldheden van het kind en de omstandigheden van het gezin. Maar een pleegzorgwerker krijgt na vier maanden een andere baan, dan komt er een zzp'er, een andere gezinsvoogd. Dat geeft onrust. Veel pleegouders hebben daarmee te maken."

Het verloop komt doordat de pleegzorg met een groot personeelstekort kampt. "Pleegzorgmedewerkers komen net van de opleiding en moeten meteen ingewikkelde besluiten nemen. We laten mensen met de minste ervaring jongeren met complexe problemen begeleiden."

Een ander probleem is dat pleeggezinnen onkosten maken die nauwelijks worden vergoed. "Pleegouders willen er niet rijk van worden, maar als een pleegkind naar een kinderdagverblijf of een buitenschoolse opvang gaat, heb je als pleegouder recht op een tegemoetkoming in de kosten. Die krijg je in veel gevallen niet", aldus Oosterhoff. Instellingen voor pleegzorg zeggen volgens hem dat ze het geld niet hebben. "Ze schuiven het naar de gemeente, die er ook geen geld voor heeft. Maar dat is niet het probleem van de pleegouders."

De rechtbank in Alkmaar gaf enkele ouders vorig jaar gelijk en veroordeelde een pleegzorginstelling tot het uitkeren van de vergoeding. "Dan pas komt er beweging. Dat is frustrerend", zegt Oosterhoff.

De NVP-directeur benadrukt dat geld niet de oplossing is. "In de afgelopen 15 jaar kwam er telkens geld bij, maar dat heeft de problemen niet opgelost. Het systeem dijt alleen maar uit. De stapel rapporten wordt steeds groter. We moeten nadenken over creatieve manieren. Eerder ondersteunen als het thuis niet goed gaat, voorkomt dat je later stevig moet ingrijpen."