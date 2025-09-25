ECONOMIE
NCTV: rellen Den Haag teken van normalisering extreemrechts

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 5:30
DEN HAAG (ANP) - De rellen afgelopen zaterdag in Den Haag zijn een teken van normalisering van rechts-extremistisch gedachtegoed. Dat schreef terreurbestrijder NCTV eerder deze week aan justitieminister Foort van Oosten in een advies, dat op verzoek van de Tweede Kamer openbaar is gemaakt. Daarin staat ook de aanbeveling om de rechts-extremistische denkbeelden achter de rellen expliciet te benoemen. Dat de VVD-bewindsman dat ondanks dit advies aanvankelijk niet deed tijdens het vragenuur dinsdag, leverde hem veel kritiek op.
Dinsdagavond zei de minister terugkijkend dat hij "te star" was geweest hierin en sprak hij van "hooligans en extreemrechtse relschoppers" die leuzen riepen die "antisemitisch" en "nazistisch" waren.
De NCTV wees erop dat politici ook een rol hebben bij de normalisering van rechts-extremistisch gedachtegoed. Mensen voelen zich gesterkt als ze denken dat invloedrijke mensen als politici net zo denken als zij, stelde de terreurbestrijder. "Het legitimeert extremistische overtuigingen, ook wanneer politici zelf geweld afkeuren."
