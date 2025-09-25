ECONOMIE
Iran zegt informatie over Israëlische kernwapens te hebben

Samenleving
door anp
donderdag, 25 september 2025 om 5:39
anp250925048 1
TEHERAN (ANP/DPA) - De Iraanse inlichtingendienst heeft gevoelige informatie over Israëlische kernwapens verkregen, meldt de staatstelevisie. De "schat aan gegevens" omvatte informatie over Israëlische kernwapenprojecten, de nucleaire faciliteit bij Dimona en lijsten van wetenschappers die bij de programma's betrokken zouden zijn, aldus de tv-uitzending.
De Iraanse minister van Inlichtingen, Esmaeil Khatib, zei in het programma dat medewerkers van de Israëlische nucleaire industrie en het leger meewerkten aan het Iraanse spionageproject, maar ook gewone Israëlische burgers. Sommigen werden betaald, anderen handelden uit afkeer van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, aldus Khatib.
Israël viel Iran in juni aan in wat volgens het land een poging was om te voorkomen dat Iran kernwapens produceert. Algemeen wordt aangenomen dat Israël zelf al decennia over een arsenaal kernwapens beschikt, al heeft het land dat nooit formeel bevestigd of ontkend.
