Pleidooi voor effectiever beleid tegen hitte

DEN HAAG (ANP) - Maatregelen tegen hitte in gebouwen en woningen moeten effectiever worden toegepast bij mensen die het nodig hebben en beter in beleid worden gevat. Dat signaleert onderzoeksfinancier voor de zorg ZonMw naar aanleiding van de hittegolf in juni. Toen werd voor het eerst code rood om hitte afgegeven door het KNMI.

"Tijdens de hittegolf van juni 2026 nam de druk op de zorg toe, werden scholen en evenementen getroffen en ontstonden er problemen in het vervoer. Tegelijkertijd verblijven mensen tijdens warme periodes juist veel binnenshuis, waar hoge temperaturen een grote invloed hebben op gezondheid, productiviteit en dagelijks functioneren", schrijft de organisatie in een persbericht.

Kennis over wat te doen tegen hitte is er, ziet ZonMw. Denk aan zonwering, ventilatie, isolatie en aanpassingen in gedrag. Maar het is nog niet duidelijk genoeg hoe deze maatregelen het beste kunnen worden ingezet bij de burgers. De organisatie richt zich met name op kwetsbare groepen, zoals ouderen, chronisch zieken, jonge kinderen, mensen met een lage economische positie en mensen in sociale isolatie.

Orde op zaken stellen

ZonMw wil "met het oog op toekomstige extremere temperaturen" dat er een aantal zaken op orde komen. Zo moet wat er bekend is over gezondheidseffecten van hitte in woningen en binnenruimtes vergroot worden. Ook wil de instantie dat stappen die hitte kunnen beperken in de praktijk leidend worden, in plaats van kennis op basis van lab- of modelstudies, zoals nu nog vaak het geval is. Verder moeten mensen niet alleen geïnformeerd worden, maar bewoners, professionals en organisaties moeten de kennis over maatregelen tegen hitte toepassen. De organisatie wil dat het duidelijker is hoe hittemaatregelen verankerd kunnen worden in beleid voor gezondheid, wonen en klimaat, sluit ZonMw de aanbevelingen af.

ZonMw presenteerde de signalering in Nieuwspoort in Den Haag. Daar bespraken deskundigen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD Amsterdam hun ervaringen met de eerste code rood voor hitte. De temperaturen kwamen regelmatig ver boven de 30 graden uit. Door de extreme hitte overleden volgens het RIVM meer mensen dan verwacht.