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Nog altijd onduidelijkheid over vervolg schaatscarrière Leerdam

Sport
door anp
woensdag, 02 september 2026 om 14:14
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HEERENVEEN (ANP) - Ruim anderhalve maand voor de start van het nieuwe schaatsseizoen is er nog altijd geen duidelijkheid over de toekomst van olympisch kampioene op de 1000 meter Jutta Leerdam. Een vertegenwoordiger van haar nieuwe managementbureau SEG liet woensdag aan het ANP weten dat Leerdam via haar eigen kanalen bekend zal maken wat ze gaat doen.
Woensdag maakte SEG bekend dat de 27-jarige Leerdam zich per 1 september bij hen heeft aangesloten voor het "ontwikkelen en managen van haar commerciële activiteiten in de Benelux". SEG omschrijft de olympisch kampioene als een "schaatsster en internationale content creator", zonder dieper in te gaan op de vraag of één van deze activiteiten de bovenhand zal krijgen in de komende periode.
Leerdam zelf gaf na de Olympische Winterspelen van Milaan aan nog niet te weten wat ze wilde met het vervolg van haar schaatscarrière. Ze zei zich ook bezig te willen houden met andere zaken buiten de sport.
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