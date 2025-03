Plein in Leiden stroomt vol actievoerende studenten en docenten

LEIDEN (ANP) - In Leiden en Den Haag is maandag de estafettestaking in het hoger onderwijs begonnen. Na een kleinere actiebijeenkomst in Den Haag stroomde het Garenmarktplein in Leiden aan het einde van de ochtend vol met honderden stakende studenten, docenten en andere onderwijsmedewerkers. Veel actievoerders zijn verbonden aan de Universiteit Leiden en de Hogeschool Leiden. Ook landelijke organisaties doen mee aan het protest.

"Dit geeft een duidelijk signaal aan de politiek", zegt voorzitter Abdelkader Karbache van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Hij put moed uit het feit dat na eerdere acties het plan voor een langstudeerboete van tafel ging. "Dat geeft veel energie om door te gaan." Volgens Karbache zet de coalitie met de onderwijsbezuinigingen van 1,2 miljard euro veel op het spel. "Natuurlijk is er ook veel geld nodig om andere problemen aan te pakken, zoals de stikstofcrisis en de wooncrisis, maar dan moet je niet bezuinigen op de specialisten die zulke problemen helpen op te lossen", stelt hij. "Ik denk ook dat heel weinig mensen bij de vorige verkiezingen dachten: laten we eens op onderwijs gaan bezuinigen."

Ook voorzitter Thijs Roovers van de Algemene Onderwijsbond (AOb) waarschuwt voor grote langetermijngevolgen. "Deze bezuinigingen zijn desastreus voor onze positie als innovatieland", zegt hij. De AOb-voorzitter denkt dat de bezuinigingen kunnen leiden tot de val van het "toch al wankele kabinet".