Deze slimme airco herkent jou en zet je vol in de kou (en hij heeft nog meer mooie foefjes)

Airconditioners worden steeds slimmer. Neem nou de nieuwe Artcool AI Air van LG. Dit systeem kan herkennen of iemand in de kamer is en past de koeling hierop aan. Hij gaat zelfs een stap verder: hij weet waar je bent in de kamer en richt de koele lucht rechtstreeks op jou.

Het apparaat brengt de ruimte in kaart en bepaalt nauwkeurig waar de mensen zich bevinden. Zo kan hij de luchtstroom gericht verspreiden in plaats van willekeurig door de kamer. En het apparaat heeft nog een handige functie: hij merkt op wanneer een raam openstaat en schakelt dan over op een energiebesparende stand.

Radartechnologie

Waarschijnlijk maakt de airco gebruik van mmWave-radar, een technologie die ook wordt toegepast in andere slimme apparaten. Zo gebruikt Logitech deze techniek om te registreren of werknemers aanwezig zijn en schakelt een lamp van Aqara automatisch in wanneer iemand de kamer betreedt.

De technologie werkt zo precies dat hij zelfs kan waarnemen hoe snel iemand ademhaalt. In tegenstelling tot bewegingssensoren detecteert hij ook stilzittende personen, bijvoorbeeld als je urenlang een boek leest. Bovendien herkent hij het verschil tussen een plant en een persoon, waardoor de luchtstroom altijd naar de juiste plek wordt gestuurd.

Bediening via de app

De Artcool AI Air heeft een stijlvolle zwartglanzende afwerking. Via de LG ThinQ-app kun je het energieverbruik bekijken en limieten instellen; handig als je grip wilt houden op je stroomkosten.

Er wordt steeds meer nagedacht over manieren om airco’s zuiniger te maken. Vorig jaar werd bijvoorbeeld een Nederlandse airco van Quatt gepresenteerd die je koppelt aan een radiator en samenwerkt met een warmtepomp om efficiënter te koelen. De ontwikkeling van energiebesparende luchtkoelers is dus volop in beweging.

Bron: Bright