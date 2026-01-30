Poetin akkoord met tijdelijk staken van aanvallen op Kyiv

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft besloten tot en met zondag geen aanvallen op Kyiv uit te voeren, na een verzoek hierover van de Amerikaanse president Donald Trump. Dat heeft het Kremlin vrijdag bekendgemaakt. Dit zou bedoeld zijn om gunstige omstandigheden te creëren voor onderhandelingen.

"President Trump heeft president Poetin inderdaad persoonlijk gevraagd om Kyiv een week lang niet aan te vallen tot en met 1 februari, om gunstige voorwaarden voor onderhandelingen te creëren", zei een woordvoerder van het Kremlin. Op de vraag of Poetin hiermee had ingestemd, antwoordde hij: "Ja natuurlijk, er was een persoonlijk verzoek van president Trump."

Het is niet duidelijk of Peskov met "Kyiv" alleen de Oekraïense hoofdstad bedoelde of dat hij het hele land bedoelde. Hij noemde de vrieskou in Oekraïne niet als reden voor het stoppen van de aanvallen. Trump zei donderdag dat Poetin ermee had ingestemd Kyiv en andere plaatsen in Oekraïne een week lang niet aan te vallen wegens de lage temperaturen.

Aanval passagierstrein

De afgelopen week vonden wel aanvallen plaats, ook met doden tot gevolg. Zo kwamen volgens Oekraïne vijf mensen om het leven bij een aanval op een passagierstrein. De Oekraïense luchtmacht verklaarde vrijdag dat Rusland de voorgaande nacht een raket en meer dan honderd drones had ingezet. Volgens president Volodymyr Zelensky werden de Oekraïense energievoorzieningen in de nacht van donderdag op vrijdag niet aangevallen.

Delegaties van Oekraïne en Rusland kwamen vorige week in Abu Dhabi samen voor zeldzaam overleg over het stoppen van de oorlog, onder bemiddeling van de Verenigde Staten. Ze praten zondag 1 februari verder. De locatie en datum kunnen volgens Zelensky nog wel veranderen.