Frankrijk blokkeert verkoop onderdeel satellietbedrijf Eutelsat

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse minister van Financiën Roland Lescure heeft de verkoop van een tak van het satellietbedrijf Eutelsat geblokkeerd. Het Franse satellietbedrijf was van plan zijn grondantennes te verkopen, maar dit gaat vanwege zorgen over de nationale veiligheid niet door.

Grondantennes verbinden satellieten met netwerken aan de grond. "Eutelsat is de enige Europese concurrent van Starlink", stelt Lescure. Het Amerikaanse satellietbedrijf Starlink is in handen van Elon Musk. "Deze antennes worden gebruikt voor zowel civiele als militaire communicatie. Het is duidelijk een strategisch bezit. Dus heb ik nee gezegd", zei Lescure tegen de Franse televisiezender TF1.

Het Franse bedrijf is sinds augustus 2024 bezig met de verkoop van de grondinfrastructuur aan het private equity-bedrijf EQT Infrastructure VI uit Zweden. De deal zou een waarde hebben van ongeveer 550 miljoen euro. Lescure benadrukt dat het blokkeren van de verkoop niets te maken heeft met de "kwaliteit van de investeerder".