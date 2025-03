Poetin belt met Saudische kroonprins over Oekraïne

MOSKOU (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft gebeld met de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman over mogelijke oplossingen voor de oorlog in Oekraïne. Bin Salman vertelde Poetin dat hij "alle initiatieven" steunt om de oorlog te beëindigen.

De Verenigde Staten kwamen deze week met een voorstel voor een staakt-het-vuren van dertig dagen, maar Poetin zei donderdag dat daar nog wel aan gesleuteld moet worden voordat Rusland akkoord kan gaan. Saudi-Arabië werpt zich op als facilitator van gesprekken tussen Amerikanen, Oekraïners en Russen.

Poetin zei volgens het Kremlin dat hij de bemiddelaarsrol van Riyad zeer waardeert. De kroonprins stelde niet alleen dat het belangrijk is om een politieke oplossing te vinden voor het conflict in Oekraïne, maar ook dat hij wilde bijdragen aan de normalisering van de relatie tussen Rusland en de VS.