Nederlandse skiër brekebeen

De hulpdiensten hebben dit seizoen een berg werk gehad aan wintersporters in nood. Het aantal hulpverzoeken vanuit de Alpen steeg naar ongekende hoogte, meldt De Telegraaf.

De ANWB Alarmcentrale ontving tussen december 2024 en maart 2025 bijna 13.000 hulpvragen van Nederlanders in de Alpenlanden. Dit is een stijging van 13 procent ten opzichte van vorig seizoen. Het merendeel van de meldingen ging over autopech onderweg, terwijl ruim 1300 wintersporters zich bij de alarmcentrale meldden met letsel. Dit is een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig seizoen, toen er ongeveer 1100 meldingen van letsel waren.

Directeur Victor Geskes van de ANWB Alarmcentrale ziet die stijging al jaren, maar erkent dat het nu wel flink is. "We zien gewoon dat de wintersport populair blijft. Dit seizoen waren de omstandigheden perfect en dat spoort een hoop mensen aan om lastminute te boeken." De drukte en het zonovergoten weer zorgden uiteindelijk voor nieuwe problemen. "De bekende papsneeuw aan het einde van de dag op de afdalingen naar beneden zorgt toch voor meer knieletsel."