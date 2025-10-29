Poetin claimt succesvolle test Poseidon-torpedo

MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland heeft deze week een Poseidon-torpedo getest. Dat zei de Russische president Vladimir Poetin, die gewonde militairen bezocht in Moskou. Hij noemde de proef een groot succes. "De kracht van de Poseidon overtreft aanzienlijk de kracht van zelfs onze meest veelbelovende Sarmat intercontinentale raket."

Poetin onthulde de ontwikkeling van de Poseidon in 2018. De circa 24 meter lange torpedo kan worden afgevuurd door onderzeeërs en naar verluidt worden voorzien van een kernkop om kuststeden onbewoonbaar te maken. Het naar een Griekse god vernoemde projectiel beschikt volgens berichten in Russische media over een nucleaire aandrijving.

Rusland werkt aan meer nieuwe projectielen. Zo meldde Poetin afgelopen weekend dat een Boerevestnik-raket was getest. Hij sprak over een uniek wapen met onbeperkt bereik. De Amerikaanse president Donald Trump reageerde geërgerd en zei dat Poetin beter kan werken aan het beëindigen van de oorlog in Oekraïne dan aan het testen van raketten.