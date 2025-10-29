Tennisster Schuurs opent WTA Finals tegen favorieten

RIYAD (ANP) - Tennisster Demi Schuurs en haar dubbelpartner Asia Muhammad beginnen de WTA Finals in Riyad zaterdag met een partij tegen Sara Errani en Jasmine Paolini. De Italiaanse speelsters vormen het als eerste geplaatste koppel in het eindejaarstoernooi in het dubbelspel.

Schuurs en de Amerikaanse Muhammad zijn de nummer 8 van de plaatsingslijst op het toernooi waar de beste acht koppels van dit jaar elkaar treffen. De 32-jarige Limburgse staat momenteel 22e op de wereldranglijst van het dubbelspel; haar partner is de nummer 19 van de wereld. Schuurs en Muhammad nemen het in het Saudische Riyad in de groepsfase verder op tegen de Belgische Elise Mertens en haar Russische partner Veronika Koedermetova. Het Taiwanees-Letse duo Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko is de derde tegenstander.

Schuurs haalde in 2019, 2021 en 2022 de halve finales op de WTA Finals, telkens met een andere partner. Vorig jaar was ze samen met haar toenmalige Braziliaanse partner Luisa Stefani als reserve aanwezig in Riyad.