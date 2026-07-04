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Poetin en Trump bellen over situatie in Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 00:33
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MOSKOU (ANP) - De Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump hebben volgens het Kremlin zaterdag bijna anderhalf uur lang gebeld. Dat melden Russische media. De twee bespraken de situatie in Oekraïne in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara komende week.
Trump zou tijdens het telefoongesprek zijn hulp hebben aangeboden om tot een oplossing te komen voor de oorlog in Oekraïne, aldus het Kremlin. Volgens de Amerikaanse president blijven Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner betrokken bij de onderhandelingen en zijn zij bereid nog een bezoek aan Moskou te brengen.
Volgens Kyiv heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag ook met Trump gesproken. Zelensky en Poetin feliciteerden de VS op X al met het 250-jarig jubileum van de Amerikaanse onafhankelijkheid.
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