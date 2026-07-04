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Ook in Utrecht grijpt ME in wegens onrust na WK-wedstrijd Marokko

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 1:35
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UTRECHT (ANP) - De Mobiele Eenheid (ME) heeft zaterdagavond ook ingegrepen in Utrecht doordat onrust ontstond na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Canada. Dat meldt een woordvoerder van de politie Midden-Nederland.
Op verschillende plekken in Utrecht werd feestgevierd om de overwinning van Marokko. De sfeer sloeg om toen relschoppers voor ernstige ongeregeldheden zorgden. In Lombok, Kanaleneiland en Overvecht werd brand gesticht. Ook werden daar verkeersopstoppingen veroorzaakt en werden politieagenten bekogeld met zwaar vuurwerk. De ME greep op die plekken in om de openbare orde te herstellen.
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