Poetin en Trump feliciteren elkaar op Dag van de Overwinning

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin en de Amerikaanse president Donald Trump hebben via hun medewerkers felicitaties uitgewisseld op de tachtigste herdenkingsdag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Dat schrijft het Russische staatspersbureau TASS op basis van het Kremlin.

Rusland viert vrijdag het jubileum van de overwinning van de Sovjet-Unie op nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade in Moskou werd bijgewoond door tientallen buitenlandse leiders, onder wie de Chinese president Xi Jinping. Volgens TASS was de Amerikaanse ambassadeur in Rusland, Lynne Tracy, niet bij de parade.