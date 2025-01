Poetin feliciteert Trump voorafgaand aan inauguratie

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft Donald Trump alvast gefeliciteerd met zijn tweede termijn als Amerikaanse president, uren voor Trumps inauguratie in Washington. Dit deed hij tijdens een vergadering van de Russische Veiligheidsraad. Poetin zei ook dat Rusland openstaat voor dialoog met de nieuwe Amerikaanse regering over Oekraïne en kernwapens.

De Russische president verklaarde te zullen vechten voor de belangen van Rusland en te hopen op duurzame vrede in plaats van een kort staakt-het-vuren in Oekraïne. Het einde van het conflict tussen Rusland en Oekraïne is niet in zicht.

Bijna drie jaar na het begin van de Russische inval in Oekraïne zijn de VS nog altijd de belangrijkste bondgenoot van Oekraïne. Het is onduidelijk hoe de Amerikaanse steun eruitziet met Trump aan de macht. Hij zei tijdens zijn verkiezingscampagne de oorlog in Oekraïne "binnen 24 uur" te beëindigen.