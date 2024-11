Poetin geeft Noord-Korea leeuw, beren en veertig eenden cadeau

PYONGYANG (ANP/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft een verzameling dieren geschonken aan Noord-Korea. Volgens het ministerie van Milieu zijn een Afrikaanse leeuw, twee bruine beren, twee jaks, vijf kaketoes, 25 fazanten en 40 mandarijneenden overgebracht naar de dierentuin in Pyongyang.

Het ministerie deelt een video waarop de dieren in dozen uit een regeringsvliegtuig worden geladen. Op andere beelden is te zien dat de leeuw in zijn nieuwe verblijf rondloopt.

Rusland en Noord-Korea hebben de banden aangehaald. Volgens westerse landen vechten nu bijvoorbeeld zeker 10.000 Noord-Koreaanse militairen met de Russen mee tegen Oekraïne. Andersom zou Rusland Noord-Korea helpen met wapentechnologieën.

Poetin gaf eerder ook al 24 paarden cadeau aan dictator Kim Jong-un. De Noord-Koreaan schonk Poetin een aantal honden van een zeldzaam ras.