Poetin: grote nucleaire oefening met Belarus afgerond

MOSKOU (ANP/RTR) - De driedaagse militaire oefening van Rusland met Belarus is afgelopen. Dat zei president Vladimir Poetin, die samen met zijn Belarussische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko donderdag toezag op de oefening per videoverbinding. Belangrijk onderdeel van de exercitie was het trainen met het nucleaire arsenaal.

Aan de oefening zouden naar verluidt meer dan 64.000 militairen hebben deelgenomen. Ook werden testlanceringen uitgevoerd van raketten die kernwapens kunnen dragen, waaronder de ballistische RS-24 Yars-raket. De hypersone Zircon-raket zou eveneens zijn getest, meldden Russische media eerder op donderdag. Een ander deel van de oefening had een logistiek aspect: het overbrengen van nucleair wapentuig. In dat kader werden kernwapens overgebracht naar Belarus, meldde het Russische ministerie van Defensie.

Loekasjenko zei donderdag zich samen met bondgenoot Rusland te zullen verdedigen indien nodig. Poetin noemde op zijn beurt een nucleaire escalatie een laatste redmiddel.