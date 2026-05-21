Rutte, De Jonge en Van Dissel moeten voor coronacommissie komen

DEN HAAG (ANP) - Onder anderen oud-premier Mark Rutte, voormalig gezondheidsminister Hugo de Jonge en oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel worden verhoord door de parlementaire enquêtecommissie over het coronabeleid. Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Ook voormalig justitieminister Ferd Grapperhaus, hoogleraar virologie Marion Koopmans en oud-minister van Volksgezondheid Bruno Bruins moeten voor de commissie verschijnen. Die laatste twee zijn als eerste aan de beurt, op 29 mei.

De commissie bestaat uit voorzitter Daan de Kort (VVD), ondervoorzitter Songül Mutluer (GroenLinks-PvdA), Dion Huidekooper (D66), André Poortman (CDA) en Annelotte Lammers (Groep Markuszower). De commissie onderzoekt het handelen van het kabinet tijdens de coronaperiode van december 2019 tot voorjaar 2022. Ook wordt gekeken naar de rol en het functioneren van de Kamer. Het doel van het onderzoek is om te leren van de coronaperiode om voorbereid te zijn op een mogelijke volgende crisis.

In totaal vinden er in negen weken tijd 51 verhoren plaats, met in totaal 47 getuigen. Rutte, De Jonge, Grapperhaus en Van Dissel worden twee keer verhoord. Koopmans begint volgende week vrijdag als eerste om 10.00 uur. Vanaf dan zijn er elke maandag, woensdag en vrijdag twee verhoren, met vakantiepauze tussendoor. Het laatste verhoor staat gepland op 10 september. De commissie maakt steeds op vrijdag na het laatste verhoor bekend wie er daarna aan de beurt zijn.

De commissie verwacht in het eerste kwartaal van 2027 met haar eindrapport te komen.