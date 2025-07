Poetin ontslaat zijn minister van Transport

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische president Vladimir Poetin heeft zijn minister van Transport uit zijn functie ontheven. Dat komt naar voren uit een presidentieel decreet. Het is onduidelijk waarom bewindsman Roman Starovojt na ruim een jaar moet opstappen.

Starovojt trad in mei 2024 aan als minister. Hij had daarvoor gewerkt als gouverneur van de aan Oekraïne grenzende regio Koersk en als topman van overheidsorganisatie Rosavtodor, die gaat over het Russische wegennet.

Als mogelijke opvolger van Starovojt wordt in Russische media zijn onderminister Andrej Nikitin genoemd. Hij was voorheen ook gouverneur.

Poetin heeft sinds het begin van de invasie van Oekraïne vaker topfunctionarissen vervangen. Zo moest vorig jaar verrassend minister van Defensie Sergej Sjojgoe vertrekken. Hij kreeg daarna een andere toppositie.