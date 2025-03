Poetin roept Oekraïense troepen in Koersk op zich over te geven

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - De Russische president Vladimir Poetin heeft de Oekraïense troepen in de Russische grensregio Koersk opgeroepen zich over te geven. Hij verwees naar het verzoek van de Amerikaanse president Donald Trump aan Poetin om de levens van Oekraïense soldaten te "sparen".

Poetin zei welwillend te staan tegenover de oproep van Trump. Als ze hun wapens neerleggen en zich overgeven, dan zal hun leven worden gegarandeerd en krijgen ze een waardige behandeling, aldus de president. Hij riep de Oekraïense leiders op hun troepen het bevel te geven zich over te geven.

Kort daarvoor had de Oekraïense president Volodymyr Zelensky erkend dat zijn troepen in het deels veroverde Koersk in grote problemen verkeren en de situatie erg moeilijk is.