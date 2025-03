Duitse beurs flink omhoog na politiek akkoord over mega-uitgaven

AMSTERDAM (ANP) - De aandelenbeurs in Frankfurt is vrijdag met een stevige plus gesloten, nadat in Berlijn een politiek akkoord is bereikt over mega-uitgaven voor defensie, infrastructuur en klimaat in Duitsland. Daarvan profiteerden Duitse bouwbedrijven, staalproducenten en defensieconcerns op de beurs. Zij kunnen flink meer opdrachten krijgen door die investeringsplannen ter waarde van honderden miljarden.

De DAX-index in Frankfurt eindigde 1,9 procent hoger. Tot de winnaars behoorden onder meer de defensiebedrijven Rheinmetall en Hensoldt met plussen tot 7 procent. Staalfabrikant Salzgitter won 4 procent en bouwbedrijven als Hochtief en Bilfinger werden tot 6,3 procent hoger gezet. De fabrikant van cement en andere bouwmaterialen Heidelberg Materials klom 3,8 procent. De Oostenrijkse branchegenoot Wienerberger ging in Wenen 5 procent omhoog en het Oostenrijkse bouwbedrijf Strabag werd bijna 9 procent meer waard.

Ook in de rest van Europa kreeg het sentiment steun van de Duitse investeringsplannen. De Amsterdamse AEX-index klom 0,9 procent tot 905,63 punten. De MidKap ging 1,7 procent vooruit tot 866,55 punten. In Parijs en Londen wonnen de hoofdgraadmeters 1,1 procent.

De kopgroep in de AEX werd gevormd door ABN AMRO, staalproducent ArcelorMittal en uitzender Randstad met winsten tot 4,5 procent. Muziekbedrijf Universal Music Group (UMG), dat bekende popsterren als Taylor Swift en Billie Eilish vertegenwoordigt, daalde 8,8 procent. De Amerikaanse miljardair Bill Ackman en zijn investeringsbedrijf Pershing Square hebben een deel van hun aandelen in UMG verkocht.