Turkije stelt dat er geen staakt-het-vuren is in noorden Syrië

ANKARA (ANP/RTR) - Er is geen staakt-het-vuren in het noorden van Syrië tussen door Turkije gesteunde strijdgroepen en door de VS gesteunde Koerdische milities. Het Turkse ministerie van Defensie heeft dit beklemtoond na berichten uit Washington dat dit wel het geval zou zijn. Een militaire zegsman zei dat het Syrische Nationale Leger (SNA) de gebieden "die worden bezet door de Koerdische milities, zal bevrijden".

In het noorden van Syrië zijn er milities die zich Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) noemen. Ze worden gesteund door de VS en worden gedomineerd door de Koerdische militie YPG. Ankara ziet die als een verlengstuk van de PKK, de beweging die voor onder meer Turkije terroristisch is.

Het SNA is in een strijd verwikkeld met Koerdische milities en de val van het Syrische regime van Bashar al-Assad op 8 december heeft de strijd waarschijnlijk aangewakkerd.