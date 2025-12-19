ECONOMIE
Poetin zegt aanvallen op Oekraïne te stoppen bij verkiezingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 15:09
MOSKOU (ANP/RTR) - Als Oekraïne verkiezingen houdt, zou Rusland mogelijk geen aanvallen op het land uitvoeren. Oekraïners die in Rusland of door Rusland beheerste gebieden wonen, zouden ook in Oekraïense verkiezingen moeten kunnen stemmen. President Vladimir Poetin heeft dit in zijn jaarlijkse persconferentie gezegd.
Hij waarschuwde wel dat de stembusgang geen truc mag zijn om de opmars van Russische troepen tijdelijk te stoppen. Op een vraag over eventuele referenda in Oekraïne over waar gebieden bij zouden horen, antwoordde Poetin dat dit mogelijk zou zijn als er in het Westen politieke wil daarvoor zou bestaan, meldden Russische media.
Loading