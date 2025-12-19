Shein moet leeftijd checken voor verkoop sekspoppen, anders boete

PARIJS (ANP/RTR) - Shein krijgt in Frankrijk een boete van 10.000 euro voor iedere keer dat de Chinese webwinkel nog een sekspop verkoopt zonder een leeftijdscheck te hebben gedaan. Dat is de uitkomst van een rechtszaak in Parijs. De Franse regering had zo'n leeftijdsverificatie geëist voordat externe verkopers hun producten weer mochten aanbieden via het platform in het land.

Frankrijk wilde eerst een tijdelijke blokkade van de hele webwinkel van Shein, na ophef over de verkoop van onder meer sekspoppen met een kinderlijk uiterlijk en wapens. De rechtbank acht zo'n blokkade disproportioneel. De landsadvocaat had deze eis tijdens de zitting van twee weken geleden ook al afgezwakt. De staat vroeg toen alleen nog om een blokkade van de marktplaats waar externe verkopers hun producten aanbieden, zolang er geen leeftijdscontrole zou zijn.

Dit deel van de populaire webwinkel houdt Shein al ruim een maand dicht in Frankrijk, nadat hier onder meer sekspoppen met een kinderlijk uiterlijk en wapens werden verkocht.